Porto Torres: film per adulti e bambini alla sala Canu

Infine alle 20.30 il film per tutti “Green book”. Il film diretto da Peter Farrelly, racconta del buttafuori Tony Lip (Viggo Mortensen), un italoamericano con un'educazione piuttosto sommaria che nel 1962 venne assunto come autista da Don Shirley (Mahershala Ali), uno dei pianisti jazz più famosi al mondo. Lo scopo? Guidarlo da New York fino agli stati del Sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben lontani dall'essere legittimamente acquisiti. Il libro Negro Motorist Green Book è una mappa di motel, ristoranti e pompe di benzina in cui anche gli afroamericani sono ben accolti. PORTO TORRES - Proseguono lunedì 30 dicembre le due rassegne di cinema organizzate dall’associazione La Camera Chiara con il contributo del comune di Porto Torres: “Tutti al cinema ragazzi” e “Nuovo cinema dal mondo” in programma nella sala Canu. Due film in proiezione più un cortometraggio del regista portotorrese Federico Melis.Alle ore 17.30 il film per ragazzi “Asterix e il segreto della pozione magica” per la regia di Alexandre Astier e Louis Clichy, mentre alle 19.30 il cortometraggio “Tutta la felicità” con la regia di Federico Melis. La pellicola racconta la storia di una famiglia, formata da tre fratelli molto diversi tra loro, un padre anziano e bizzarro e una madre ex attrice con forti sbalzi di umore, si ritrova a casa dei due genitori per affrontare il problema dell’affidamento dell’anziano padre.Infine alle 20.30 il film per tutti “Green book”. Il film diretto da Peter Farrelly, racconta del buttafuori Tony Lip (Viggo Mortensen), un italoamericano con un'educazione piuttosto sommaria che nel 1962 venne assunto come autista da Don Shirley (Mahershala Ali), uno dei pianisti jazz più famosi al mondo. Lo scopo? Guidarlo da New York fino agli stati del Sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben lontani dall'essere legittimamente acquisiti. Il libro Negro Motorist Green Book è una mappa di motel, ristoranti e pompe di benzina in cui anche gli afroamericani sono ben accolti.