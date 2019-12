Condividi | Red 10:08 Nei giorni scorsi. Benito Orgiana è stato nominato presidente onorario del partito. Inoltre, in previsione della assemblea federale del partito, è stato affidato al vicepresidente Antonio Cardin il coordinamento politico e l´organizzazione di una segreteria nazionale, che presieda alle iniziative politiche ed alla fase tecnica organizzativa Nuove nomine per Fortza Paris



SASSARI - Nei giorni scorsi. Benito Orgiana, già fondatore di Fortza Paris nel 2004, è stato nominato presidente onorario del partito. Inoltre, per avviare un percorso di rafforzamento della struttura organizzativa di Fortza Paris, in previsione della assemblea federale del partito, è stato affidato al vicepresidente Antonio Cardin il coordinamento politico e l'organizzazione di una segreteria nazionale, che presieda alle iniziative politiche ed alla fase tecnica organizzativa. «Proseguiamo nella continuità, per riaffermare i valori di un vero e unico partito sardo, autonomista e federalista, ne di Destra, ne di Sinistra, ma saldamente ancorato alla nostra madre terra nelle scelte che la valorizzino e per dare risposte alle troppe criticità della Sardegna», dichiara in conclusione il “presidente natzionale” di Fortza Paris Gianfranco Scalas.



Nella foto: Benito Orgiana, Gianfranco Scalas ed Antonio Cardin Commenti SASSARI - Nei giorni scorsi. Benito Orgiana, già fondatore di Fortza Paris nel 2004, è stato nominato presidente onorario del partito. Inoltre, per avviare un percorso di rafforzamento della struttura organizzativa di Fortza Paris, in previsione della assemblea federale del partito, è stato affidato al vicepresidente Antonio Cardin il coordinamento politico e l'organizzazione di una segreteria nazionale, che presieda alle iniziative politiche ed alla fase tecnica organizzativa. «Proseguiamo nella continuità, per riaffermare i valori di un vero e unico partito sardo, autonomista e federalista, ne di Destra, ne di Sinistra, ma saldamente ancorato alla nostra madre terra nelle scelte che la valorizzino e per dare risposte alle troppe criticità della Sardegna», dichiara in conclusione il “presidente natzionale” di Fortza Paris Gianfranco Scalas.Nella foto: Benito Orgiana, Gianfranco Scalas ed Antonio Cardin