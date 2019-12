Condividi | Cor 12:02 Golf, posidonia, Pala Congressi e non solo: La deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana terrà, nelle prime settimane di gennaio, un incontro per parlare dei progetti che sono, ad oggi, in discussione su Maria Pia. «Tutela dell'ambiente in primo piano» Golf, PalaCongressi: Paola Deiana su Maria Pia



ALGHERO - La deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana (nella foto) terrà, nelle prime settimane di gennaio, un incontro per parlare dei progetti che sono, ad oggi, in discussione su Maria Pia e sul Palazzo dei Congressi.



«Con me ci saranno diversi esperti del settore e ovviamente il mio invito sarà esteso ai membri dell’amministrazione comunale e ai cittadini. L’obiettivo di questo incontro/dibattito – spiega la parlamentare alghertese – è proprio quello di fornire le informazioni necessarie e utili affinché gli algheresi possano, con conoscenza, davvero dire se i progetti di cui si sta parlando sono un bene o un male per la nostra città».



