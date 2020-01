Condividi | Red 12:46 E´ ancora possibile visitare, negli spazi del Museo del Costume, la mostra “Giuseppe Carta | Orti di Grazia”, dedicata alla grande scrittrice sarda e premio Nobel per la Letteratura A Nuoro la mostra su Grazia Deledda



NUORO – E' ancora possibile visitare, negli spazi del Museo del Costume di Nuoro, la mostra “Giuseppe Carta | Orti di Grazia”, dedicata alla grande scrittrice sarda e premio Nobel per la Letteratura. L’esposizione ripercorre il percorso artistico di Carta, autore dei famosi peperoncini che hanno conquistato anche la Cina, mente uno gigante accoglie i milioni di visitatori di “Fico”, a Bologna, il più grande sito dedicato alla cultura alimentare italiana.



I suoi grandi frutti sono stati poi protagonisti del “Teatro del Silenzio” di Andrea Bocelli, esposti alla Biennale di Venezia e, nei mesi scorsi, in quattro castelli pugliesi, in una mostra curata del Ministero dei Beni culturali. La mostra è stata inaugurata a giugno dal critico d’arte Vittorio Sgarbi, che l’ha definita «una fusione perfetta tra modernità e tradizione»¸ mentre la chiusura, stabilita al 27 ottobre 2019, è stata prorogata fino a lunedì 6 di gennaio.



L'architetto Alberto Bartalini, autore del percorso scenografico dell’esposizione, ha anche curato il catalogo della mostra, sarà fruibile tramite il portale on-line “SarIbs” e disponibile nelle principali librerie della Sardegna, dove è presente un contributo di Sgarbi dal titolo “Natura è artificio”, dove sottolinea «le opere del tutto mimetiche di Carta si pongono come le più concettuali che si sarebbero potute immaginare, essendo allo stesso tempo non solo ciò che sono, ma anche il logos a monte del loro essere».



