Il Costa Smeralda chiude: bus per Alghero

ALGHERO - Conto alla rovescia per la chiusura della pista di Olbia. Lo scalo aereo gallurese sarà riqualificato e la pista allungata, così da garantire una maggiore sicurezza alle operazioni di volo e permettere un incremento di traffico nei mesi di punta estivi. Opere programmate dal 3 febbraio al 13 marzo 2020. In questo arco di tempo tutti i collegamenti su Olbia sono stati cancellati, con inevitabili ripercussioni sullo scalo di Alghero.



Disagi all'orizzonte per i passeggeri. Al fine di venire incontro all'utenza, la Geasar ha pubblicato una manifestazione d'interesse rivolta alle società di trasporto per garantire il servizio navetta con la Riviera del Corallo. Le fasce orarie da coprire saranno tre: i collegamenti per i primi voli del mattino, quelli della parte centrale della giornata e quelli di fine serata.



Calmierati anche i costi: 19 euro massimo a tratta con la possibilità di utilizzare i parcheggi privati dell'aeroporto olbiese per coloro che usufruiranno del servizio. Gli orari dovranno necessariamente tenere conto dei voli in continuità territoriale diretti a Roma e Milano.