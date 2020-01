Condividi | Cor 17:51 E' il caos nei cieli della Sardegna. Impossibile prenotare un volo dall’aeroporto di Alghero (e Cagliari) verso le direttrici di Roma e Milano dopo il 16 aprile. Troppi ritardi in Regione, così si rimane appesi all'eventuale proroga dell'Ue Roma, Milano: stop prenotazioni da aprile



ALGHERO - Stop all'Alghero-Roma e all'Alghero-Milano. Ma anche da Cagliari i problemi sono i medesimi. Prenotazioni (e voli) in Continuità territoriale possibili solo fino al 16 aprile 2020. E' la nuova novità - ormai una consuetudine sarebbe il caso di scrivere - con cui il nuovo anno accoglie i sardi, sempre meno garantiti in termini di opportunità. Impossibile, infatti, prenotare un volo dall’aeroporto di Alghero verso le direttrici di Roma e Milano: zero disponibilità. Né con le tariffe agevolate della continuità territoriale, né con altri prezzi. Da diverse settimane, infatti, il sito Alitalia non fornisce indicazioni su cosa accadrà dopo il 16 aprile quando la convenzione sarà scaduta.



Un fatto che crea confusione nel settore turistico, disordine tra i professionisti costretti a viaggiare per lavoro, incertezza nel settore della ricettività e limita famiglie, commercianti e società sportive. Tanto che in Regione non nascondono i forti timori e la preoccupazione per una trattativa con l'Ue che rischia di lasciare un'isola a piedi. Solinas e Todde (l'assessore ai Trasporti della Regione) restano letteralmente appesi alle decisione europee sull'eventuale proroga dell'attuale regime di continuità territoriale aerea avendo, accumulato ritardi siderali sul nuovo modello da mettere a bando.



Insomma, è il caos nei cieli sardi. Così in vista della seduta dell'Aula programmata per il 24 gennaio con all'ordine del giorno proprio la continuità, il consigliere gallurese del Pd, Giuseppe Meloni, ha depositato una richiesta urgente di accesso agli atti per conoscere tutte le comunicazioni avvenute tra gli uffici competenti dell'Unione europea con la presidenza della Giunta e l'assessorato regionale dei Trasporti. L'esponente dell'opposizione chiede di conoscere anche quelle tra Giunta e uffici del ministero dei Trasporti per verificare le reali pressioni dell'esecutivo regionale sul Mit. Si preannunciano settimane difficili, in tutti i sensi.



Nella foto: l'assessore ai Trasporti della Regione Sardegna all'aeroporto di Alghero ALGHERO - Stop all'Alghero-Roma e all'Alghero-Milano. Ma anche da Cagliari i problemi sono i medesimi. Prenotazioni (e voli) in Continuità territoriale possibili solo fino al 16 aprile 2020. E' la nuova novità - ormai una consuetudine sarebbe il caso di scrivere - con cui il nuovo anno accoglie i sardi, sempre meno garantiti in termini di opportunità. Impossibile, infatti, prenotare un volo dall’aeroporto di Alghero verso le direttrici di Roma e Milano: zero disponibilità. Né con le tariffe agevolate della continuità territoriale, né con altri prezzi. Da diverse settimane, infatti, il sito Alitalia non fornisce indicazioni su cosa accadrà dopo il 16 aprile quando la convenzione sarà scaduta.Un fatto che crea confusione nel settore turistico, disordine tra i professionisti costretti a viaggiare per lavoro, incertezza nel settore della ricettività e limita famiglie, commercianti e società sportive. Tanto che in Regione non nascondono i forti timori e la preoccupazione per una trattativa con l'che rischia di lasciare un'isola a piedi. Solinas e Todde (l'assessore ai Trasporti della Regione) restano letteralmente appesi alle decisione europee sull'eventuale proroga dell'attuale regime di continuità territoriale aerea avendo, accumulato ritardi siderali sul nuovo modello da mettere a bando.Insomma, è il caos nei cieli sardi. Così in vista della seduta dell'Aula programmata per il 24 gennaio con all'ordine del giorno proprio la continuità, il consigliere gallurese del Pd, Giuseppe Meloni, ha depositato una richiesta urgente di accesso agli atti per conoscere tutte le comunicazioni avvenute tra gli uffici competenti dell'Unione europea con la presidenza della Giunta e l'assessorato regionale dei Trasporti. L'esponente dell'opposizione chiede di conoscere anche quelle tra Giunta e uffici del ministero dei Trasporti per verificare le reali pressioni dell'esecutivo regionale sul. Si preannunciano settimane difficili, in tutti i sensi.Nella foto: l'assessore ai Trasporti della Regione Sardegna all'aeroporto di Alghero