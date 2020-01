Condividi | Cor 17:42 Troppo forti i campioni d´Italia. Poker allo Juventus Stadium, finisce 4 a zero per gli uomini di mister Sarri. Per il Cagliari è l´ennesimo risultato negativo Cagliari, disfatta contro la Juventus



CAGLIARI - Juventus 4 Cagliari 0. Risultato rotondo e netto. Troppo forti i campioni d'Italia in carica per i sardi.



Poker allo Juventus Stadium. I rossoblù tengono per un tempo, poi subiscono la goleada. Tutto parte da un harakiri di Klavan, che serve a Cr7 l'assist dell'1-0.



