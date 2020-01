video Condividi | Cor 20:54 Sicurezza a rischio. Situazione decisamente precaria nei parcheggi pubblici di Piazza dei Mercati ad Alghero. Impianto nel più totale degrado: nessun intervento nella giornata odierna nonostante le chiare condizioni di pericolo. Le immagini girate oggi In tilt antincendio e cassa, infiltrazioni



ALGHERO - Parcheggi allo sbando nel multipiano di Piazza dei Mercati ad Alghero. Nonostante le incursioni notturne degli ultimi giorni [



Troppo pericoloso tenere aperto un parcheggio pubblico in simili condizioni: cassa fuori uso e ingresso libero, degrado e sporcizia nelle scale. Ma non è questo il problema più grave, saltati tutti i sistemi di sicurezza: manomessi gli estintori e le porte antincendio nelle rampe e sulla piazza, vandalizzati alcuni impianti.



Questa la grave situazione in cui si ritrova l'opera pubblica. Ma non è tutto: una grossa perdita da alcuni sebatoi posizionati nel primo sottopiano determina importanti infiltrazioni nel piano inferiore. Tanto che le gocce cadono copiose e allagano il parcheggio. Si rivela così deleteria la scelta di aprire h24 il Multipiano senza prevedere l'idonea sorveglianza, sarà adesso il caso di capire se sussistono le condizioni minime di sicurezza per consentire l'ingresso delle auto in un simile contesto.