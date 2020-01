video Condividi | Cor 21:38 Auto ammaccate, multipiano imbiancato con la schiuma degli estintori ed allagato. Ecco le condizioni in cui si ritrova l’unico parcheggio pubblico in centro città ad Alghero. Non bastano più le rassicurazioni: è una vera vergogna. Le immagini di Piazza dai Mercati Vandali scatenati in centro città

Nuova irruzione nel Multipiano



ALGHERO - Doveva essere tirato a lucido con l'annunciata "super pulizia", è invece il delirio. Anche le recenti rassicurazioni indirizzate alla consigliera Fi) cadono nel vuoto e la piazza rimane il bersaglio perfetto per scorribande notturne. Ecco le indecorose condizioni in cui si ritrova l’unico parcheggio pubblico nel centro di Alghero.



Inutile qualsiasi commento ulteriore. Bastano le immagini a sottolineare una situazione ormai totalmente fuori controllo: nonostante le denunce e le promesse (puntualmente mancate), la Piazza dei Mercati rimane inspiegabilmente alla mercé di vandali e sbandati. Un'oasi dove urinare, vomitare e spacciare indisturbati, non un normale parcheggio urbano.



Al bollettino di guerra degli ultimi giorni dell'anno, si annovera anche l'irruzione nei due sottopiani del multipiano, l'ennesima nel giro di poche settimane. Sotto tiro macchine di ignari avventori con cappotte ammaccate, specchietti e finestrini spaccati. E poi il sistema anti-incendio completamente manomesso: svuotati numerosi estintori ed allagati i parcheggi (tanto che l'acqua gocciola da un piano all'altro).