Condividi | Red 20:41 68.320 biglietti staccati nell’Isola, il 7,2percento in meno sulla precedente edizione. A livello provinciale, Sassari (20.980 biglietti, in calo dell’8,5percento) riesce mantenere il primo posto nelle vendite totali davanti a Cagliari (19.880 biglietti, -6,3percento) Lotteria Italia: vendita biglietti in calo in Sardegna



ALGHERO - La Sardegna registra un trend con un calo più accentuato per le vendite della Lotteria Italia 2019: 68.320 biglietti staccati nell'Isola, il 7,2percento in meno sulla precedente edizione. A livello provinciale – come riporta Agipronews - Sassari (20.980 biglietti, in calo dell'8,5percento) riesce mantenere il primo posto nelle vendite totali davanti a Cagliari (19.880 biglietti, -6,3percento). Sono 10.620 i biglietti staccati ad Oristano, dove si registra il calo minore (-0,8percento), mentre il calo maggiore rispetto alla passata edizione è a Nuoro (7.160 tagliandi, -10,6percento) e nel Sud Sardegna, con 9.860 tagliandi (-10,2percento).