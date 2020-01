Condividi | Cor 11:58 Il Presidente del Consiglio regionale sardo Michele Pais, i consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, gli amministratori locali uniti contro il rincaro delle tariffe Trasporti, costi alle stelle, protesta a Portotorres



PORTO TORRES - Tutti uniti i rappresentanti istituzionali regionali del Nord ovest della Sardegna per combattere il caro insostenibile dei prezzi sui trasporti via mare, da e per l'Isola. Conferenza stampa questa mattina nel Porto di Portotorres.



Presenti numerosi consiglieri e rappresentanti dei territori, compreso i sindaci di Sassari e Ozieri. Il Presidente del Consiglio Michele Pais, i consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, gli amministratori locali uniti contro il rincaro delle tariffe.



