Il fatto è accaduto a Cagliari. In preda alla rabbia, un 21enne ha afferrato una scopa e si è scagliato sull´animale. Già noto alle forze di polizia, il ragazzo era rientrato da poco da una comunità di recupero Chihuahua ammazzato a bastonate: disturbava



CAGLIARI - Scene da film dell'orrore a Cagliari. Infastidito dal continuo abbaiare del suo cane, un piccolo chihuahua, lo ha ucciso a bastonate.



L'inquietante scena si è consumata nell'abitazione dove il ragazzo di 21 anni vive con la madre. È stato denunciato dalla polizia con l'accusa di maltrattamento (uccisione) di animali. Al 113 è arrivata la telefonata da parte della madre, impaurita, che segnalava l'episodio.



