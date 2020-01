Condividi | A.B. 8:13 Per accordi intercorsi tra le due società, ratificati dalla Lega nazionale dilettanti, la gara valida per la 19esima giornata del girone G del campionato nazionale di serie D, in programma domenica pomeriggio, si giocherà al “Donat Cattin” Budoni-Torres si gioca a San Teodoro



BUDONI - Per accordi intercorsi tra le due società, ratificati dalla Lega nazionale dilettanti, la gara valida per la 19esima giornata del girone G del campionato nazionale di serie D Budoni-Torres, in programma domenica 12 gennaio, alle 14.30, si giocherà sul manto erboso del campo “Donat Cattin” di San Teodoro.



