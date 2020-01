Condividi | Red 7:18 I Carabinieri della Compagnia di Lanusei, con i colleghi della locale Stazione, accorsi sul posto, hanno da subito avviato le indagini. Sono in corso le ricerche di tracce utili per risalire agli autori Spari contro un´auto: indagini a Talana



TALANA - Il proprietario di un'autovettura ha richiesto l'intervento dei Carabinieri in quanto, mentre si accingeva a salire a bordo della propria autovettura, si è accorto che nella notte di Capodanno, sconosciuti hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco danneggiando il veicolo parcheggiato vicino all'abitazione. I Carabinieri della Compagnia di Lanusei, con i colleghi della Stazione di Talana, accorsi sul posto, hanno da subito avviato le indagini. Sono in corso le ricerche di tracce utili per risalire agli autori.