Condividi | Cor 6:55 L´Amministrazione di Alghero corre ai ripari e valuta le offerte nella procedura semplificata per l´installazione di un idoneo sistema di videosorveglianza a salvaguardia della Piazza dei Mercati e del pargheggio multipiano 46 telecamere contro i vandali



ALGHERO - La risposta dell'Amministrazione comunale di Alghero alla



Così lo scorso 20 dicembre dall'ufficio Opere pubbliche sono partiti gli inviti e le offerte saranno valutate proprio in questi giorni (il 7 gennaio la scadenza per la presentazione). L'appalto ha per oggetto l’affidamento dell’intervento di realizzazione di un impianto di videosorveglianza a salvaguardia della "Piazza dei Mercati" e del parcheggio sottopiano ad essa collegato, per garantre la sicurezza ed a tutela della pubblica incolumità. La speranza è che l'impianto funga da deterrente contro le sempre frequenti incursioni notturne (l'ultima proprio nei giorni del Capodanno).



44 in totale le telecamere da installare (punti di ripresa equipaggiati con mini-dome e bullet), a cui si aggiungono due punti di ripresa periferici per la lettura delle targhe, ed un centro di controllo da situare in un locale tecnico per la gestione centralizzata delle telecamere. Sarà anche cura dell'affidatario fornire un'adeguata formazione per consentire agli addetti delle postazioni di controllo la domestichezza con i nuovi sistemi. Se tutto proseguirà senza intoppi, entro il mese di febbraio il multipiano potrebbe così essere equipaggiato dal nuovo sistema di sorveglianza. Sarebbe certamente il primo passo per garantire un minimo di decoro all'unico parcheggio pubblico presente nel centro città, divenuto ormai pericoloso e degradato, come dimostrano le immagini degli ultimi giorni [



Nella foto: l'ingresso al Multipiano di Alghero (Piazza dei Mercati) Commenti ALGHERO - La risposta dell'Amministrazione comunale di Alghero alla furia vandalica che ormai da mesi si abbatte sul degradato multipiano di Piazza dei Mercati è la procedura semplificata informale, tramite confronto delle offerte richieste sul portale SardegnaCat, per la messa in opera di un idoneo sistema di videosorveglianza. Nonostante l'iniziale scetticismo dell'assessore competente, Antonello Peru, il capitolato di gara pubblicato prevede, infatti, l'acquisto e l'installazione di un consistente numero di telecamere. 60mila euro circa l'investimento complessivo.Così lo scorso 20 dicembre dall'ufficio Opere pubbliche sono partiti gli inviti e le offerte saranno valutate proprio in questi giorni (il 7 gennaio la scadenza per la presentazione). L'appalto ha per oggetto l’affidamento dell’intervento di realizzazione di un impianto di videosorveglianza a salvaguardia della "Piazza dei Mercati" e del parcheggio sottopiano ad essa collegato, per garantre la sicurezza ed a tutela della pubblica incolumità. La speranza è che l'impianto funga da deterrente contro le sempre frequenti incursioni notturne (l'ultima proprio nei giorni del Capodanno).44 in totale le telecamere da installare (punti di ripresa equipaggiati con mini-dome e bullet), a cui si aggiungono due punti di ripresa periferici per la lettura delle targhe, ed un centro di controllo da situare in un locale tecnico per la gestione centralizzata delle telecamere. Sarà anche cura dell'affidatario fornire un'adeguata formazione per consentire agli addetti delle postazioni di controllo la domestichezza con i nuovi sistemi. Se tutto proseguirà senza intoppi, entro il mese di febbraio il multipiano potrebbe così essere equipaggiato dal nuovo sistema di sorveglianza. Sarebbe certamente il primo passo per garantire un minimo di decoro all'unico parcheggio pubblico presente nel centro città, divenuto ormai pericoloso e degradato, come dimostrano le immagini degli ultimi giorni [ GUARDA ].Nella foto: l'ingresso al Multipiano di Alghero (Piazza dei Mercati)