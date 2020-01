Condividi | Red 9:06 Si tratta del nuovo allestimento per Tragodia Teatro di Mogoro che, in collaborazione con L’Effimero meraviglioso di Sinnai, sabato 18 gennaio presenterà lo spettacolo ispirato alla leggenda “Il cervo in ascolto”, riportata da Salvatore Cambosu nel libro “Miele amaro” Teatro: Istòs al Civico di Alghero



ALGHERO - Sul palco del Teatro Civico di Alghero arriva “Istòs”, tra cultura ed identità della Sardegna sabato 18 gennaio per la rassegna “Teatri di prima necessità”. Si tratta del nuovo allestimento per Tragodia Teatro di Mogoro che, in collaborazione con L’Effimero meraviglioso di Sinnai, presenterà lo spettacolo ispirato alla leggenda “Il cervo in ascolto”, riportata da Salvatore Cambosu nel libro “Miele amaro”.



Uno spettacolo evocativo, multidisciplinare, fatto di gesti, danze e suoni, che narra in chiave allegorica la nascita della tessitura in Sardegna, un viaggio ideale, che con le sue trame fatte di antichi saperi, tradizioni e territorio creano il filo conduttore della storia. Una madre nel momento in cui apprende la notizia della morte del marito a caccia del cervo, mette al mondo tre figlie. Nel loro passaggio dall'infanzia, all’adolescenza fino alla maturità di donne intraprenderanno un percorso che le porterà a diffondere l'arte della tessitura ed a vivere autonomamente e pienamente la loro vita. Nelle trame del grande immaginario telaio vengono tessute filastrocche, i giochi, i racconti della madre eternamente giovane, storie di fantasia, il sogno di un amore atteso e vagheggiato.



La regia è di Maria Assunta Calvisi sul testo rielaborato da Virginia Garau, le musiche originali sono di Rossella Faa, percussioni di Massimo Perra, la penna grafica che sottolinea le varie espressioni artistiche della tessitura di Carol Rollo, i costumi di Caterina Peddis. Dopo una circuitazione regionale, durante la quale ha riscosso grande apprezzamento, l'allestimento si prepara, sempre a gennaio, al suo debutto internazionale a Berlino ed a Londra. Lo spettacolo rientra tra gli appuntamenti della rassegna promossa dal Teatro d'Inverno, dalla Regione autonoma della Sardegna ed il sostegno della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero. I biglietti sono disponibili nel botteghino del Teatro, dalle 10 alle 12.30 e dalle 18 alle 20.