Aer Lingus su Boston e New York

ALGHERO - Aer Lingus arricchisce la sua programmazione estiva 2020 e amplia l'offerta in connessione dall'hub di Dublino. Importanti le ricadute sugli aeroporti serviti dalla compagnia irlandese, e tra questi c'è Alghero. Oltre alle nuove rotte che collegheranno Dublino alle città italiane di Brindisi e di Alghero (volo bisettimanale in partenza dal 24 maggio con un aeromobile A320) e l'aeroporto di Shannon a Parigi e Barcellona, a partire dal prossimo mese di maggio la compagnia collegherà, via Dublino, le città americane di Boston e New York e all'Isola di Rodi. Tratte operate 2 volte alla settimana, dal 23 maggio sino al mese di settembre, con aeromobili A320 e A330-300. Presso l'aeroporto di Dublino, i passeggeri che volano verso gli Stati Uniti possono beneficiare del servizio doganale statunitense che consente di effettuare le procedure di dogana e immigrazione già prima dell'imbarco, ancora in terra irlandese, evitando lo stress di doverle effettuare all'arrivo.