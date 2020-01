Condividi | Red 23:16 Il deputato e capogruppo della Lega Salvini premier in Commissione Affari esteri della Camera dei deputati, presidente del Comitato bicamerale Schengen Europol e immigrazione, ha commentato la notizia dei dieci arresti per spaccio di droga messi a segno questa mattina Arresti Cagliari: Zoffili ringrazia la Polizia



CAGLIARI - «È prima di tutto un grande ringraziamento quello che indirizzo al questore di Cagliari Pierluigi D’Angelo e agli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, che hanno svolto una complessa operazione che ha portato all'arresto di dieci spacciatori di droga originari del Gambia e del Senegal, alcuni dei quali richiedenti asilo politico. È un segnale importante, che rafforza la sicurezza nel quartiere di Marina di Cagliari e in tutta la città, oltre che una nuova bella pagina di professionalità e impegno a favore della cittadinanza da parte degli uomini e delle donne della polizia che hanno portato a termine l'operazione». Questa la dichiarazione di Eugenio Zoffili, deputato e capogruppo della Lega Salvini premier in Commissione Affari esteri della Camera dei deputati, presidente del Comitato bicamerale Schengen Europol e immigrazione, dopo la notizia dei dieci arresti per spaccio di droga messi a segno questa mattina (giovedì)



