Arriva Ibrahimovic alla Sardegna Arena

CAGLIARI - Tutto esaurito sabato contro il Milan alla Sardegna Arena. Il fischio d'inizio previsto per le ore 15. Il tecnico rossoblù potrà disporre di Fabio Pisacane dopo la squalifica che lo ha costretto a saltare il match con la Juventus.



Il centrale napoletano farà coppia con Ragnar Klavan. Non ci sarà Fabrizio Cacciatore e corsia destra a Paolo Faragò. In mezzo al campo dovrebbero essere riproposti Cigarini, Nandez, Rog e Nainggolan. Davanti la coppia Joao Pedro-Simeone.



