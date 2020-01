Condividi | Antonio Burruni 20:07 La 19esima giornata del massimo campionato si aprirà domani pomeriggio alla Sardegna arena, con la sfida tra rossoblu e rossoneri. Intanto, gli isolani hanno dato in prestito al Lecce il centrocampista Alessandro Deiola Serie A: Cagliari ospita il Milan



CAGLIARI - Cagliari ospita il Milan. La 19esima giornata del campionato di serie A si aprirà domani, sabato 11 gennaio, alle 15, alla Sardegna arena, con la sfida tra rossoblu e rossoneri. Dirigerà l'incontro il signor Rosario Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Sergio Ranghetti di Chiari e Domenico Rocca di Catanzaro. Il quarto uomo sarà Federico Dionisi di L'Aquila, mentre gli addetti al Var saranno Luigi Nasca di Bari e Stefano Del Giovane di Albano Laziale.



Rolando Maran deve fare a meno degli infortunati Cacciatore, Ceppitelli, Mattiello, Pavoletti e Ragatzu. Inoltre, Alessandro Deiola è andato in prestito fino a giugno a Lecce, con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del Cagliari. I rossoblu dovrebbero scendere in campo con Olsen tra i pali; Pisacane e Klavan coppia centrale, con Faragò a destra e Pellegrini (favorito su Lykogiannis) a sinistra; Cigarini tra Nandez e Rog; Nainggolan e Joao Pedro a sostegno di Simeone. In panchina anche i portieri Cragno e Rafael, il difensore Walukiewicz; i centrocampisti Birsa, Castro, Ionita, Ladinetti ed Oliva; gli attaccanti Cerri.



Mister Stefano Pioli, privo degli infortunati Biglia e Duarte, dovrebbe schierare Gigio Donnarumma in porta; Calabria, Musacchio, Romagnoli e Hernandez in difesa; Castillejo, Kessie, Bennacer e Calhanoglu a centrocampo; coppia d'attacco Ibrahimovic-Leao. In panchina i portieri Antonio Donnarumma e Reina; i difensori Conti e Gabbia; i centrocampisti Bonaventura, Brescianini, Krunic e Paqueta; gli attaccanti Piatek, Rebic e Suso.



