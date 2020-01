Condividi | A.B. 14:21 Dopo la pausa per le festività natalizie, domani si torna in campo anche a Maria Pia, dove i padroni di casa ospiteranno il fanalino di coda I Centurioni Lumezzane, nel match valido per la nona giornata del girone 1 del campionato di serie A Rugby: lunch match per l´Amatori Alghero



ALGHERO- Il campionato di serie A di rugby riprenderà domani, domenica 12 gennaio. Ripartenza in anticipo per l’Amatori Alghero, che alle 12 (dirigerà l'incontro il signor Antonino Nobile di Frosinone)ospiterà a Maria Pia I Centurioni Lumezzane. Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza tra due formazioni che occupano la penultima (Alghero con 6punti) e ultima posizione della classifica (Lumezzane, a quota 2).



La compagine algherese, che prima della sosta ha dato concreti segnali di crescita, deve per forza centrare la vittoria per guadagnare punti importanti che le consentano di cominciare a scalare la classifica per raggiungere la zona sicura. Domani, scenderanno in campo due formazioni che hanno davvero bisogno di vincere. L’Alghero, che in questi anni ha abituato i proprio tifosi a ben altre posizioni di classifica, ha fame e voglia di far valere innanzitutto il fattore campo, regalando un successo ai suoi supporters.



