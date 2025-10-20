Alguer.it
alghero Sport Rugby
S.A. 8:55
Rugby giovanile: Amatori Alghero vince ad Olbia
Il Rugby giovanile vince ancora: successo per l´Amatori Rugby Alghero al Campo Basa di Olbia. La prossima domenica, 26 ottobre, l´Amatori Rugby Alghero ospiterà tra le mura amiche del campo di Maria Pia la compagine rugbistica del Nord Sardegna
Rugby giovanile: Amatori Alghero vince ad Olbia

ALGHERO - Non solo Serie A e Serie C: il campionato di rugby è ripreso con grande entusiasmo, e i riflettori si sono accesi sul settore giovanile che si è confrontato in una splendida giornata di sport presso il campo Basa di Olbia. L'Amatori Rugby Alghero è stata protagonista dell'evento con i suoi giovani atleti: il Settore Propaganda (categorie U8, U10 e U12), guidato dal tecnico Margherita Tsatsaris, e la squadra Under 14, sotto la guida del tecnico Mauricio Marra.La categoria Under 14 ha disputato due intense partite, confrontandosi con i pari età di Olbia e delle formazioni Bulldog e Sassari Rugby. Queste quattro società sono state le uniche presenti, così come per il Settore Propaganda.

La vera parola d'ordine della giornata è stata fair play, voglia di giocare e divertirsi, tanto che l'organizzazione ha favorito la creazione di squadre miste. Questa formula ha permesso a tutti i giovani atleti di vivere un’esperienza ricca di scambio e crescita, dimostrando ancora una volta che il rugby giovanile è sinonimo di valori e gioia. Il bilancio è estremamente positivo: l'Amatori Rugby Alghero e tutte le società partecipanti hanno regalato al pubblico e ai ragazzi una splendida domenica, confermando che, a questi livelli, a vincere è sempre lo sport. L'attività giovanile non si ferma. La prossima domenica, 26 ottobre, l'Amatori Rugby Alghero ospiterà tra le mura amiche del campo di Maria Pia la compagine rugbistica del Nord Sardegna per un nuovo entusiasmante incontro.
