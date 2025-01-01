S.A. 21:54 Fondi patrimonio boschivo: proroga al 15 dicembre Approvata la delibera che differisce al 15 dicembre 2025 il termine ultimo per l’avvio dei lavori finanziati con i contributi destinati all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo



CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, ha approvato la delibera che differisce al 15 dicembre 2025 il termine ultimo per l’avvio dei lavori finanziati con i contributi destinati all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo relativi all’annualità 2024. Il provvedimento accoglie le richieste pervenute da numerosi Comuni beneficiari, che hanno segnalato difficoltà operative e procedurali dovute alla complessità dei cantieri, alle condizioni climatiche e ai vincoli imposti dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, che nel periodo estivo limita determinate lavorazioni in aree forestali. La Giunta conferma che non saranno concesse ulteriori proroghe: la nuova scadenza del 15 dicembre 2025 rappresenta un termine definitivo, oltre il quale - in assenza della dichiarazione di effettivo avvio dei lavori firmata dal direttore dei lavori - scatteranno la revoca e il disimpegno delle risorse da parte della Direzione generale della Difesa dell’Ambiente.