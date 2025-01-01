Cor 12:31 Alguer Rugby, presentazione ed esordio L’Asd Alguer Rugby 2024 ha presentato il suo progetto e l’attività sportiva. Domenica esordio per la Serie C, in trasferta a Sassari



ALGHERO - In una sala gremita del Blau Sky Bar dell’Hotel Catalunya, l’ASD Alguer Rugby 2024 si è presentata alla città, ai suoi tifosi e ai simpatizzanti della palla ovale. La neo nata società sportiva che vede alla presidenza onoraria Aldo Basile, storico personaggio del mondo del rugby cittadino, e alla presidenza Alessandro Pesapane è composta da ex compagni di squadra e amici, con un obiettivo preciso: quello di portare sul campo sempre più bambini e bambine che vogliano giocare a rugby. Ieri sera, durante la presentazione è stato rimarcato come per fare bene è necessario dare l’esempio ed è per questo che la dirigenza ha voluto mettere insieme una squadra che affronterà il campionato di Serie C.



Un mix perfetto di giocatori di esperienza e giovani di talento che sono pronti a scendere in campo già questa domenica, 19 ottobre, a Sassari per l’esordio contro i Bulldog, all’Arena del Sole alle ore 15.00. Ma l’Alguer Rugby conta anche una squadra femminile, guidata da Elisa Cocco e un settore giovanile in crescita. Inoltre è fondamentale per la società l’inclusione ed è per questo che insieme all’attività delle varie squadre in settimana si affianca anche quella del gruppo del rugby inclusivo, seguito da Miguel Gustavo Morandi, argentino e con esperienze passate nel rugby ad Alghero.



«Siamo orgogliosi per quello che abbiamo fatto fin qui – ha dichiarato il Presidente del sodalizio algherese, Alessandro Pesapane. Ma il bello viene adesso con l’esordio in campionato e tutte le attività che prendono ufficialmente il via. Un progetto che all’inizio è stato ritenuto folle da molti ma che vedo è stato apprezzato da tutti coloro che hanno risposto alla mia chiamata. E’grazie anche a loro se oggi siamo una società. Permangono ancora difficoltà inerenti il campo dove giocare le varie gare, speriamo che il problema venga risolto nel più breve tempo possibile».

Dirigenti prima, allenatore e capitano della prima squadra poi, Giovanni Cipriani e Fabio Solinas, si sono alternati al microfono per sottolineare la valenza di questo progetto e di essere orgogliosi di farne parte.



LA DIRIGENZA E STAFF DELL’ASD ALGUER RUGBY

Presidente Onorario – Aldo Basile

Presidente - Alessandro Pesapane

Vice Presidente – Francesco Usai

Direttore Sportivo – Daniele Pesapane

Segreteria – Gianni Masia, Fabio Corbia

Dirigenti – Gianni Mariani, Marcello Mortello

Responsabile Settore Tecnico – Roberto Palomba (Riveste questo ruolo grazie alla concessione del presidente dell’Olbia Rugby, società dove attualmente allena)

Preparatore atletico – Gianni Madeddu

Elisa Cocco – rugby femminile

Sebastiano Sechi e Nicolò Pisoni - attività con le scuole

Gustavo Morandi – rugby inclusivo