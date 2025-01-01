S.A. 14:26 Amatori Rugby Alghero presenta le nuove squadre Si è svolta ieri la presentazione delle squadre di Serie A Nazionale, Serie C Regionale, e squadre giovanili alla presenza di dirigenti, atleti, tifosi e appassionati



ALGHERO - L’Amatori Rugby Alghero ha ufficialmente inaugurato la nuova stagione sportiva. Nella serata di ieri, al Papaya di via Sassari, si è svolta la presentazione delle squadre di Serie A Nazionale, Serie C Regionale, e squadre giovanili alla presenza di dirigenti, atleti, tifosi e appassionati. L’evento, con porte aperte dalle 18, è entrato nel vivo alle 19 con la presentazione alla stampa e alle istituzioni, in un clima di grande partecipazione e attesa per la nuova annata sportiva. La serata è poi proseguita con musica live della Help Band, dj set, degustazioni e taglieri regionali, in un’atmosfera conviviale e carica di entusiasmo.



Coach Marco Anversa, soddisfatto per la riuscita dell’appuntamento, ha sottolineato il valore del gruppo e la forza del progetto tecnico: «Ieri abbiamo fatto la presentazione, è stato bellissimo. Vedere tutte le squadre, i giovani, le nuove promesse. Veramente molto bello. C'era tutta la dirigenza. Sarà un campionato difficile, perché confermarsi è sempre la cosa più difficile da fare, soprattutto nello sport. Ma noi puntiamo a migliorarci, entrare nelle prime tre posizioni e perché no, abbiamo anche la squadra per provare a vincere il campionato». Parole di fiducia anche sui nuovi arrivi: «Abbiamo parecchi volti nuovi, penso che la squadra sia molto buona. Dobbiamo solo lavorare e mettere insieme i tanti pezzi che abbiamo, ma credo che a livello di qualità individuale sia una squadra molto importante. È solo una settimana che abbiamo iniziato, perché qua in Sardegna si fa un po’ fatica a partire insieme agli altri. Siamo leggermente in ritardo, ma lo recupereremo».



Il mercato ha portato innesti di rilievo: Cheick Koné, seconda linea del 2002 (1,96 m per 120 kg), con esperienze tra Inghilterra e Italia (Colorno e Pesaro), sarà il nuovo riferimento della mischia; Duncan Steenkamp, mediano d’apertura sudafricano di Port Elizabeth, 22 anni, 182 cm per 90 kg, porterà ritmo e visione di gioco; mentre Finn Wright, prima linea formatasi all’accademia dei Waratahs in Australia, aggiungerà esperienza e solidità in prima linea, dopo l’ultima stagione in Spagna. Dopo il terzo posto conquistato nella scorsa stagione, l’Amatori Rugby Alghero guarda avanti con ambizione e determinazione. Il gruppo cresce, il pubblico risponde, e l’entusiasmo non manca. Quest’anno, ad Alghero, il rugby promette di regalare emozioni autentiche.