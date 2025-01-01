S.A. 17:03 Rugby Sassari: gemellaggio con l´Amatori Alghero Un progetto che cresce nei numeri e vuole crescere nella sostanza: fondamentale a riguardo il rafforzarsi del gemellaggio con l’Amatori Alghero



SASSARI - La ASD Rugby Sassari si prepara ad affrontare una stagione complessa - operativamente già cominciata - con un motto che non lascia spazio all’immaginazione: “Siamo ancora qua”. Dopo un periodo difficile, la dirigenza ha infatti avviato un rilancio basato su due pilastri: investire sui più piccoli, futuro del club, e rafforzare il gruppo dirigente con nuovi ingressi. I numeri crescono - soprattutto nelle categorie Under 8 e Under 10 - con team presenti a tutti i raduni regionali e capaci di riportare entusiasmo in un ambiente che vive anche e soprattutto di entusiasmi. Più delicata la situazione sul fronte Senior: «Ringraziati gli atleti che non hanno smesso di allenarsi e sostenere il club, la società si è scusata con chi invece non ha potuto giocare in serie C, scelta necessaria per dare forma ad una ricostruzione frenata dai pochi tesserati e da dinamiche di mercato aggressive».



Fondamentale il gemellaggio con l’Amatori Rugby Alghero, risorsa strategica per dare corpo al progetto grazie all’unione delle forze e funzionale al costruire un percorso competitivo. A questo si affianca il lavoro nelle scuole, con il supporto di giocatori di serie A, utile a diffondere i valori del rugby, combattere il bullismo e avvicinare nuovi giovani alla disciplina. «Tra difficoltà economiche e gestionali comuni a molte realtà sportive, il club non perde fiducia: sinergie territoriali e progetti educativi possono trasformare le difficoltà di oggi nelle basi per un futuro più solido del rugby a Sassari».