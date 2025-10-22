Alguer.it
Cor 11:24
80° Ivan Graziani, tour a Cagliari
Filippo Graziani annuncia con grande entusiasmo il ritorno, martedì 28 ottobre, al Teatro Massimo di Cagliari (ore 21), del tour "Ottanta. Buon Compleanno Ivan", un emozionante omaggio che celebra l´ottantesimo anniversario di Ivan Graziani, padre di Filippo e leggendario cantautore
80° Ivan Graziani, tour a Cagliari

CAGLIARI - Dopo il travolgente successo delle prime date, Filippo Graziani annuncia con grande entusiasmo il ritorno, martedì 28 ottobre, al Teatro Massimo di Cagliari (ore 21), del tour "Ottanta. Buon Compleanno Ivan", un emozionante omaggio che celebra l'ottantesimo anniversario di Ivan Graziani, padre di Filippo e leggendario cantautore.

Con oltre dieci anni dedicati a diffondere l’eredità musicale del padre, Filippo ha dimostrato di essere un performer carismatico e creativo non limitandosi a interpretare i brani di Ivan, ma rinnovandoli con il suo stile, creando nuovi arrangiamenti che non intaccano l’essenza originaria dei brani ma li impreziosiscono, creando un ponte tra generazioni.

“Ottanta. Buon Compleanno Ivan” è dunque un racconto musicale intenso e personale, una vera e propria celebrazione collettiva in cui Filippo non si limita a reinterpretare i grandi successi, ma propone anche brani meno noti, scelti per offrire al pubblico una prospettiva autentica sull'universo creativo del padre. Sul palco, Filippo è affiancato da un talentuoso e affiatato gruppo di musicisti: Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere e Riccardo Cardelli polistrumentista.

Ogni concerto si trasforma in un evento unico, un'occasione per immergersi nelle storie senza tempo di Ivan Graziani. Per rendere lo spettacolo ancora più speciale, il celebre artista Marco Lodola ha realizzato un'installazione inedita, che diventa parte integrante della scenografia. Questa fusione tra la musica di Ivan e l'arte visiva di Lodola rende l'esperienza davvero indimenticabile, unendo diverse forme d'arte in un'unica, potente espressione.
