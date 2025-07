Cor 12:05 Alguer Rugby Parte dalla C con Cipriani «Un risultato che ci riempie di orgoglio e rappresenta il coronamento di un percorso avviato con passione, impegno e determinazione». A guidare la squadra sarà Giovanni Cipriani, classe 1993, nato a Vicenza, atleta di grande esperienza e oggi allenatore professionista



ALGHERO - L’Asd Alguer Rugby 2024 è ufficialmente iscritta al Campionato Nazionale di Serie C per la stagione 2025/2026. «Un risultato che ci riempie di orgoglio e rappresenta il coronamento di un percorso avviato con passione, impegno e determinazione. La partecipazione al campionato nazionale segna un nuovo inizio per la nostra associazione e per tutto il movimento rugbistico cittadino, offrendo nuove opportunità di crescita sportiva e sociale ai tanti giovani che si avvicinano a questa disciplina». Così dalla dirigenza algherese.



«Il progetto Alguer Rugby nasce per dare una nuova casa a chi ama il rugby ad Alghero, per offrire ai ragazzi e alle loro famiglie un ambiente sano, inclusivo, formativo e capace di trasmettere i valori fondamentali di questo sport: rispetto, spirito di squadra, sacrificio e lealtà. La stagione che ci attende sarà densa di sfide ma anche di entusiasmo e voglia di dimostrare che, con serietà e dedizione, si possono costruire progetti solidi anche partendo da zero. In questa direzione, la società è già al lavoro su nuovi programmi sportivi, sociali e formativi che saranno presto annunciati».



A guidare la squadra sarà Giovanni Cipriani, classe 1993, nato a Vicenza, atleta di grande esperienza e oggi allenatore professionista. Ha militato in importanti club italiani ed esteri come Viadana Rugby, Cus Genova, Vicenza Rugby e Biarritz Olympique. Da anni lavora nella formazione dei giovani, nella promozione del rugby nelle scuole ed è stato head coach in Serie A ad Alghero per tre stagioni consecutive.



«Nei prossimi giorni sarà indetta una conferenza stampa per la presentazione ufficiale della squadra, dell’allenatore e dello staff tecnico, occasione nella quale illustreremo anche gli sviluppi del progetto Alguer Rugby e le iniziative future pensate per coinvolgere tutta la città, dalle scuole ai tifosi, dalle famiglie alle istituzioni – ha spiegato il presidente del sodalizio ovale, Alessandro Pesapane. L’obiettivo è quello di creare un movimento sportivo dinamico, aperto e partecipato, che possa diventare un punto di riferimento non solo sul campo, ma anche nella vita quotidiana dei nostri giovani».