Amatori Rugby Alghero, debutto con vittoria
Sul campo di Maria Pia il XV di coach Marco Anversa batte 21-14 il Milano. Esordio più che positivo per i giallorossi
ALGHERO - Debutto con vittoria per l'Amatori Rugby Alghero, che nella prima giornata del girone 2 del Gruppo 2 di Serie A ha battuto 21-14 il Milano sul manto erboso di Maria Pia.
AMATORI RUGBY ALGHERO: Mazzone, Delrio, Deligios (64' Serra), Russo, Armani, Steenkamp, Tancredi, Canulli, D’Ambola, Lenoci, Muciaccia (45' Marchetto), Kone (70' Marrone), Cincotto, Shelqeti, Wright. Coach Marco Anversa.
MILANO: Aquaro, Vinciguerrai, Battegazzore, Ragusi, Fumagalli, Galimberti, Gentili, Innocenti, Sbalchiero, Ferraresi, Brunetti, Conti, Deregibus, Antinori, Gambande. Coach Francesco Brolis. Arbitro: Matteo Bertocchi di Sassari.
Punti: 2' calcio piazzato Steenkamp; 7' cp Aquaro; 34' cp Steenkamp; 40' cp Aquaro; 42' meta Armani; 50' m. Lenoci, trasforma Steenkamp; 68' m. Innocenti; 74' cp Aquaro, 76' cp Steenkamp.