Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportRugby › Amatori Rugby Alghero, debutto con vittoria
Cor 9:33
Amatori Rugby Alghero, debutto con vittoria
Sul campo di Maria Pia il XV di coach Marco Anversa batte 21-14 il Milano. Esordio più che positivo per i giallorossi
Amatori Rugby Alghero, debutto con vittoria

ALGHERO - Debutto con vittoria per l'Amatori Rugby Alghero, che nella prima giornata del girone 2 del Gruppo 2 di Serie A ha battuto 21-14 il Milano sul manto erboso di Maria Pia.

AMATORI RUGBY ALGHERO: Mazzone, Delrio, Deligios (64' Serra), Russo, Armani, Steenkamp, Tancredi, Canulli, D’Ambola, Lenoci, Muciaccia (45' Marchetto), Kone (70' Marrone), Cincotto, Shelqeti, Wright. Coach Marco Anversa.
MILANO: Aquaro, Vinciguerrai, Battegazzore, Ragusi, Fumagalli, Galimberti, Gentili, Innocenti, Sbalchiero, Ferraresi, Brunetti, Conti, Deregibus, Antinori, Gambande. Coach Francesco Brolis. Arbitro: Matteo Bertocchi di Sassari.
Punti: 2' calcio piazzato Steenkamp; 7' cp Aquaro; 34' cp Steenkamp; 40' cp Aquaro; 42' meta Armani; 50' m. Lenoci, trasforma Steenkamp; 68' m. Innocenti; 74' cp Aquaro, 76' cp Steenkamp.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/10/2025
Alguer Rugby, presentazione ed esordio
L’Asd Alguer Rugby 2024 ha presentato il suo progetto e l’attività sportiva. Domenica esordio per la Serie C, in trasferta a Sassari
10/10Amatori Rugby Alghero presenta le nuove squadre
29/9Amatori Rugby Alghero e Rugby Olbia: prima uscita
17/9Rugby Sassari: gemellaggio con l´Amatori Alghero
1/9Amatori, l´addio di Marco Spirito al rugby
28/8Amatori Alghero si prepara alla nuova stagione
22/7Alguer Rugby Parte dalla C con Cipriani
7/7«Sconcertati dai silenzi dell´amministrazione»
23/6«Rugby, il Comune garantisca equità»
23/5Amatori Rugby festeggia 50 anni
13/5Quatre Barres, Mimmo Pirisi benedice l´Amatori
« indietro archivio rugby »
19 ottobre
Scontro tra centauri in via Garibaldi
20 ottobre
Tc Alghero, nuova sconfitta con Macerata
20 ottobre
La Fc Alghero perde anche a Porto Torres



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)