Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportRugby › Amatori Rugby Alghero e Rugby Olbia: prima uscita
Cor 10:56
Amatori Rugby Alghero e Rugby Olbia: prima uscita
Prima uscita stagionale per l’Amatori Rugby Alghero e il Rugby Olbia, che hanno dato vita a una giornata di grande sport con due partite intense e oltre 80 giocatori seniores protagonisti sul campo
Amatori Rugby Alghero e Rugby Olbia: prima uscita

ALGHERO - Il primo match ha visto contrapposte le “prime squadre” dei due club: Alghero, militante in Serie A, e Olbia, protagonista della Serie B. L’incontro si è concluso 21-7 a favore degli algheresi. Olbia ha comunque mostrato un’ottima preparazione in vista del campionato e la capacità di puntare ai vertici della categoria, mentre Alghero è ancora in fase di rodaggio, con tanti volti nuovi inseriti nel gruppo.

A seguire si è disputata la partita tra le squadre cadette, entrambe impegnate quest’anno in Serie C. La formazione catalana ha impressionato positivamente per l’ordine e l’efficacia del gioco, nonostante i pochi allenamenti e la presenza di numerosi giovanissimi. Cinque le mete realizzate: dal diciassettenne El Bakhadaoui, dal diciottenne Pedroni e dai poco più che ventenni Daga, Marrone e Piras. Tutte le marcature sono state trasformate da Bogliani, infallibile al piede. Buone le prove anche di Macchioni, Serio, Cadoni e Peana, così come degli esordienti Rizzo, Putzu e Andreetto. Risultato finale 35-12 per l’Amatori Rugby Alghero.

Soddisfatti i tecnici Marco Spirito e Gabriel Calabrò: «Questo è solo l’inizio di un percorso importante – hanno dichiarato – ma possiamo dire che gli sforzi in allenamento hanno già dato i primi risultati». La giornata si è conclusa con un gremito e conviviale terzo tempo, nel segno della storica amicizia e della costante collaborazione tra le due società.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17/9Rugby Sassari: gemellaggio con l´Amatori Alghero
1/9Amatori, l´addio di Marco Spirito al rugby
28/8Amatori Alghero si prepara alla nuova stagione
22/7Alguer Rugby Parte dalla C con Cipriani
7/7«Sconcertati dai silenzi dell´amministrazione»
23/6«Rugby, il Comune garantisca equità»
23/5Amatori Rugby festeggia 50 anni
13/5Quatre Barres, Mimmo Pirisi benedice l´Amatori
30/4Serie C Amatori rugby perde contro Cagliari
15/4Porta Terra smentisce Pesapane. Mariotti: si agisce secondo norma
« indietro archivio rugby »
29 settembre
Camera di Commercio di Sassari. Visconti riconfermato: tutti i nomi
29 settembre
Kickboxing, De Martis campione a Napoli
29 settembre
Giganti e Castelleres, straordinaria partecipazione



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)