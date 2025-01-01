Cor 10:56 Amatori Rugby Alghero e Rugby Olbia: prima uscita Prima uscita stagionale per l’Amatori Rugby Alghero e il Rugby Olbia, che hanno dato vita a una giornata di grande sport con due partite intense e oltre 80 giocatori seniores protagonisti sul campo



ALGHERO - Il primo match ha visto contrapposte le “prime squadre” dei due club: Alghero, militante in Serie A, e Olbia, protagonista della Serie B. L’incontro si è concluso 21-7 a favore degli algheresi. Olbia ha comunque mostrato un’ottima preparazione in vista del campionato e la capacità di puntare ai vertici della categoria, mentre Alghero è ancora in fase di rodaggio, con tanti volti nuovi inseriti nel gruppo.



A seguire si è disputata la partita tra le squadre cadette, entrambe impegnate quest’anno in Serie C. La formazione catalana ha impressionato positivamente per l’ordine e l’efficacia del gioco, nonostante i pochi allenamenti e la presenza di numerosi giovanissimi. Cinque le mete realizzate: dal diciassettenne El Bakhadaoui, dal diciottenne Pedroni e dai poco più che ventenni Daga, Marrone e Piras. Tutte le marcature sono state trasformate da Bogliani, infallibile al piede. Buone le prove anche di Macchioni, Serio, Cadoni e Peana, così come degli esordienti Rizzo, Putzu e Andreetto. Risultato finale 35-12 per l’Amatori Rugby Alghero.



Soddisfatti i tecnici Marco Spirito e Gabriel Calabrò: «Questo è solo l’inizio di un percorso importante – hanno dichiarato – ma possiamo dire che gli sforzi in allenamento hanno già dato i primi risultati». La giornata si è conclusa con un gremito e conviviale terzo tempo, nel segno della storica amicizia e della costante collaborazione tra le due società.