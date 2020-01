Condividi | Cor 10:00 Non c´è due senza tre: nuova incursione notturna nel parcheggio di Piazza dei Mercati e nuovi danni. Sicurezza a rischio. Situazione decisamente precaria nei parcheggi pubblici di Alghero che rimangono senza cassa e con ingressi sempre aperti Multipiano, nuovo raid nel weekend



ALGHERO - Terza incursione notturna nel giro di pochi giorni nei parcheggi pubblici interrati di Piazza dei Mercati ad Alghero e situazione sempre più a rischio. Con la cassa "fuori servizio" e gli accessi sempre aperti e mai controllati, nel weekend si è registrato l'ennesimo raid vandalico.L'impianto rimane così nel più totale degrado, con evidenti rischi per la sicurezza. Non basta, infatti, l' annuncio dell'imminente installazione delle 46 telecamere per far desistere i più scatenati, che rispondono coi fatti all'Amministrazione algherese: svuotati gli estintori ancora rimasti integri dalle scorse irruzioni e manomessi gli ingressi antincendio nelle rampe e sulla piazza.Difficile capire cosa potrà ancora succedere in attesa dell'installazione del nuovo sistema di videosorveglianza. Ma è facile ipotizzare che il solo posizionamento delle telecamere potrebbe perfino non bastare a frenare la furia distruttiva.Nella foto: il parcheggiodi Piazza dei Mercati