Condividi | Cor 9:39 L´incidente alle prime ore dell´alba a Santa Maria la Palma, nell´agro di Alghero. Provvidenziale l´intervento della squadra operativa del distaccamento dei Vigili del fuoco di stanza in via Napoli. In fiamme furgone carico di Gpl



ALGHERO - Fiamme e tanta apprensione. Poco dopo le 5 di questa mattina alla Sala Operativa dei Vigili del fuoco di stanza in via Napoli ad Alghero è stato richiesto l'intervento per un incendio di un furgone carico di bombole Gpl.



L'incidente nella zona di Santa Maria la Palma, nell'agro algherese. Immediato l'intervento della squadra operativa 10A del distaccamento. Sul posto i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e all'abbattimento delle fiamme.



Scongiura possibili esplosioni. Presenti nel luogo dell'incendio le Forze dell'ordine nel tentativo di far luce sull'accaduto. Le cause del rogo sono al vaglio delle competenti autorità. Commenti ALGHERO - Fiamme e tanta apprensione. Poco dopo le 5 di questa mattina alla Sala Operativa dei Vigili del fuoco di stanza in via Napoli ad Alghero è stato richiesto l'intervento per un incendio di un furgone carico di bomboleL'incidente nella zona di Santa Maria la Palma, nell'agro algherese. Immediato l'intervento della squadra operativa 10A del distaccamento. Sul posto i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e all'abbattimento delle fiamme.Scongiura possibili esplosioni. Presenti nel luogo dell'incendio le Forze dell'ordine nel tentativo di far luce sull'accaduto. Le cause del rogo sono al vaglio delle competenti autorità.