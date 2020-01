video Condividi | Antonio Burruni 14:13 Cinema: terzo atto per il Cicle Gaudi a l´Alguer



Oggi, alle 19, il Cinema Miramare di Alghero ospiterà la proiezione del film "Jean Francois el sentit de la vida", di Sergi Portabella. Ne hanno parlato ai microfoni del Quotidiano di Alghero lo stesso regista, Giusy Salvio della Società Umanitaria e la delegata della Plataforma per la llengua al´Alguer Irene Coghene