Alghero: Sanità e gattari gli argomenti forti

ALGHERO - Il Consiglio comunale ritorna a riunirsi il prossimo lunedì 20 gennaio, dalle ore 17 alle 21.30. Soli sei punti per un ordine del giorno abbastanza snello e privo di atti pesanti. La seduta, come avviene da numerosi anni, sarà ripresa integralmente dal Quotidiano di Alghero.



Tra tutti spicca la mozione sulla sanità, argomento e discussione puntualmente rimandata dal mese di ottobre per volere della maggioranza, e l'approvazione del nuovo regolamento sulle colonie feline e il riconoscimento della figura dei "gattari".



Oltre all'approvazione dei verbali delle ultime sedute consiliari, l'aula sarà chiamata a discutere altre due mozioni. Quella sull'attuazione dei progetti territoriali (Esposito e più) e la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre (Pirisi e più).



Qualche malumore tra i consiglieri di Opposizione per il mancato inserimento dell'interrogazione recentemente presentata dall'intera minoranza sulla situazione nella Fondazione Alghero. Il presidente Lelle Salvatore ha infatti preferito rimandare la delicata discussione sulla gestione della partecipata comunale nelle prossime sedute.