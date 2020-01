Condividi | Antonio Burruni 18:00 I rossoblu vogliono spezzare la catena di sconfitte consecutive subite in questa fase della stagione, quattro in campionato ed una in Coppa Italia. Domani pomeriggio, giocherà al Rigamonti contro le Rondinelle dell´ex patron Massimo Cellino Serie A: il Cagliari cerca punti a Brescia



CAGLIARI - Il Cagliari cerca punti a Brescia. I rossoblu vogliono spezzare la catena di sconfitte consecutive subite in questa fase della stagione, quattro in campionato ed una in Coppa Italia. Domani, domenica 19 gennaio, alle 15, nel match che apre il girone di ritorno di serie A, giocherà al “Rigamonti” contro le Rondinelle dell'ex patron Massimo Cellino. Dirigerà l'incontro il calangianese Antonio Giua, coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri di Gubbio ed Enrico Caliari di Legnago. Il quarto uomo sarà Niccolò Baroni di Firenze, mentre li addetti al Var saranno Luca Banti di Livorno e Luca Mondin di Treviso.



Eugenio Corini deve fare a meno dello squalificato Dimitri Bisoli, figlio dell'ex centrocampista ed allenatore rossoblu Pierpaolo, e dovrebbe schierare Joronen in porta; difesa a quattro con Sabelli, Cistana, Chancellor e Mateju; a centrocampo Ndoj, Tonali e Romulo; Skrabb alle spalle di Balotelli e Torregrossa. In panchina Andreanacci, Gastaldello, Mangraviti, l'ex capitano del Cagliari Daniele Dessena, Magnani, Martella, Semprini, Spalek, Viviani, Ayè e Donnarumma.



Rolando Maran deve fare i conti con gli infortuni di Cacciatore, Castro, Ceppitelli, Mattiello, Pavoletti e Ragatzu, e dovrebbe schierare Olsen tra i pali; Pisacane e Klavan coppia centrale, con Faragò e Pellegrini esterni; a centocampo, Cigarini tra Nandez e Rog (preferito a Ionita); Nainggolan (favorito su Birsa) e Joao Pedro alle spalle di Simeone. In panchina anche i portieri Cragno e Rafael; i difensori Lykogiannis e Walukiewicz; il centrocampista Oliva e l'attaccante Cerri.



