Condividi | Cor 20:36 L’amministrazione comunale di Sennori ha pubblicato un nuovo bando di concorso per la concessione di contributi destinati al recupero di alloggi di civile abitazione, di cui alla Legge 17.02.1992 - n. 179. A disposizione dei richiedenti ci sono 163.258,28 euro che saranno assegnati in base alle domande pervenute agli uffici comunali entro 120 giorni dalla pubblicazione del bando sul BURAS Sennori: 163mila euro per recupero edilio



SENNORI - I contributi potranno essere concessi per realizzare quattro tipologie di interventi: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, acquisto e recupero di alloggi di civile abitazione. L’aiuto economico è rilasciato a condizione che gli immobili oggetto degli interventi siano stati costruiti prima entro il 1975. L’ammissione al contributo è subordinata inoltre alla stipula della convenzione prevista agli artt.7 e 8 della legge 28.1.1977, n°10, e nel documento di accordo devono essere riportate anche le clausole che prescrivono l’obbligo di occupare l’alloggio in maniera stabile e continuativa per almeno 5 anni, a partire dalla data di ultima pubblicazione dei lavori di recupero.



I contributi concessi potranno coprire solo una parte dell’intero costo dell’intervento, in base anche al reddito di chi percepisce le somme: l’apporto di soldi pubblici sarà pari al 15% del costo dell’intervento per redditi sotto i 35.894 euro, del 25% per redditi fino a 21.536 euro, e del 35% per redditi non superiori a 17.947 euro.



«Il lavoro dell'amministrazione per dare slancio al paese e a un’economia, quella edile, che attraversa una fase di difficoltà, segna un ulteriore passo avanti mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari per il recupero di edifici inutilizzati del centro storico e non solo», spiega il vicesindaco e assessore all'Edilizia privata e Urbanistica, Mario Tonio Satta (nella foto). «Un altro obiettivo e impegno di questa amministrazione è quello di portare in approvazione definitiva il Puc e, a seguire, i Piani particolareggiati che permetteranno numerosi interventi di recupero edilizio e urbanistico in tutto il territorio comunale, creando così le opportunità per dare una nuova impronta turistica e culturale al paese». SENNORI - I contributi potranno essere concessi per realizzare quattro tipologie di interventi: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, acquisto e recupero di alloggi di civile abitazione. L’aiuto economico è rilasciato a condizione che gli immobili oggetto degli interventi siano stati costruiti prima entro il 1975. L’ammissione al contributo è subordinata inoltre alla stipula della convenzione prevista agli artt.7 e 8 della legge 28.1.1977, n°10, e nel documento di accordo devono essere riportate anche le clausole che prescrivono l’obbligo di occupare l’alloggio in maniera stabile e continuativa per almeno 5 anni, a partire dalla data di ultima pubblicazione dei lavori di recupero.I contributi concessi potranno coprire solo una parte dell’intero costo dell’intervento, in base anche al reddito di chi percepisce le somme: l’apporto di soldi pubblici sarà pari al 15% del costo dell’intervento per redditi sotto i 35.894 euro, del 25% per redditi fino a 21.536 euro, e del 35% per redditi non superiori a 17.947 euro.«Il lavoro dell'amministrazione per dare slancio al paese e a un’economia, quella edile, che attraversa una fase di difficoltà, segna un ulteriore passo avanti mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari per il recupero di edifici inutilizzati del centro storico e non solo», spiega il vicesindaco e assessore all'Edilizia privata e Urbanistica, Mario Tonio Satta (). «Un altro obiettivo e impegno di questa amministrazione è quello di portare in approvazione definitiva il Puc e, a seguire, i Piani particolareggiati che permetteranno numerosi interventi di recupero edilizio e urbanistico in tutto il territorio comunale, creando così le opportunità per dare una nuova impronta turistica e culturale al paese».