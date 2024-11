Cor 12:17 Quarta antenna nel quartiere: raccolta firme Residenti di Via Nulauro ad Alghero sul piede di guerra. Sta per sorgere una nuova antenna per le telecomunicazioni, la quarta nel raggio di poche decine di metri: si chiede al sindaco Cacciotto lo spot immediato ai lavori



ALGHERO - I residenti in Via Nulauro, in Alghero, si preparano a protocollare all'indirizzo del Sindaco Raimondo Cacciotto l'immediata richiesta di sospensione dei lavori per l’installazione di un’antenna per le telecomunicazioni in procinto di essere realizzata in Via Nulauro in prossimità del civico 31, in area residenziale, su un tratto di manto stradale e non su area verde, come indicato nell’Allegato A – mappa delle Localizzazioni.



La richiesta è motivata dalla necessità di esaminare tutta la documentazione amministrativa e tecnica che ha autorizzato l’intervento, tra cui: Titolo edilizio rilasciato; Parere ambientale; Studi tecnici sull’impatto sanitario e ambientale e Comunicazioni ai cittadini coinvolti. I cittadini-residenti, evidenziano come nel raggio 150 metri, l’area risulti già servita da almeno tre antenne della stessa tipologia, il che - sottolineano - solleva preoccupazioni per il potenziale impatto cumulativo dovuto agli impianti.



Sembra essere stato del tutto disatteso quanto specificamente previsto dal regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni, che prevede il rispetto del principio di armonizzazione ed integrazione paesaggistica. Questo principio - precisano gli abitanti del quartiere - include l'insieme di azioni che permettono di ridurre ogni forma di impatto dovuto agli impianti, oltre alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. «Peraltro - chiude la missiva indirizzata al Primo cittadino - i cittadini non sono stati adeguatamente informati, in violazione dei principi di trasparenza e partecipazione, il che ha generato un clima di incertezza e preoccupazione tra i residenti».