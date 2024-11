Cor 19:55 «Antenne, subito la revisione del regolamento» Così Christian Mulas interviene in merito alla problematica sollevata dai residenti del quartiere di Via Nulauro ad Alghero riguardo al posizionamento delle antenne di telecomunicazione







«Ho preso atto delle preoccupazioni dei cittadini e come Presidente della Commissione Ambiente mi farò carico di portare la questione in Commissione. In particolare, solleverò il problema del posizionamento delle antenne nel raggio di 150 metri, dove sono già presenti almeno tre impianti della stessa tipologia, e delle possibili implicazioni dovute all'effetto cumulativo». Così Christian Mulas interviene in merito alla problematica sollevata dai residenti del quartiere riguardo al posizionamento delle antenne di telecomunicazione. In effetti, la questione riguarda principalmente il rispetto delle normative locali che disciplinano l'installazione delle antenne, tra cui il principio di armonizzazione ed integrazione paesaggistica. Questa normativa impone che le strutture siano progettate per minimizzare l'impatto visivo e ridurre l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Inoltre, il Presidente ha sottolineato l'importanza di considerare anche le esigenze della comunità locale, evidenziando come il quartiere, particolarmente sensibile a questa situazione ma soprattutto abbia un crescente bisogno di spazi di sosta e parcheggio, che potrebbero essere compromessi da un'ulteriore concentrazione di impianti. «Per questo motivo, lavoreremo in Commissione affinché vengano adottate soluzioni che tutelino tanto la salute dei residenti quanto il decoro del quartiere, nel rispetto delle normative ambientali e paesaggistiche. La Commissione avvierà al più presto un aggiornamento sul tema invitando i cittadini e le associazioni per valutere ogni possibile intervento per garantire un equo bilanciamento tra le esigenze di telecomunicazione e quelle della cittadinanza» ha concluso il Presidente.