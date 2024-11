Cor 12:00 Nuovi uffici Aspal: il comune cerca l´immobile Il Comune di Alghero intende procedere all’acquisto, da soggetti privati o pubblici, di un immobile presente nel libero mercato, insistente nel perimetro urbano del Comune, da destinare a sede locale degli Uffici dell´Agenzia Sarda Politiche Attive del Lavoro



L’immobile oggetto di acquisizione potrà essere di nuova edificazione, pronto o prossimo ad essere utilizzato e avente caratteristiche dimensionali qualitative e prezzo d’acquisto ritenuti adeguati allo scopo; in costruzione, su lotti edificabili già lottizzati e, preferibilmente, già in possesso dei permessi per costruire per i quali la consegna dovrà comunque avvenire entro la data del 30/10/2025.



Oppure usato, in quest’ultimo caso purché l’ultimazione dei lavori di costruzione dello stesso, o dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione complessiva risultino successivi al 01/01/1995 e da concludersi in tempo utile per la consegna che dovrà avvenire entro il 30/10/2025; in ristrutturazione/riqualificazione/adeguamento/miglioramento. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Alghero