S.A. 19:02 Edilizia residenziale pubblica: bando a Bosa



BOSA - A distanza di 6 anni dall’ultimo concorso, il Comune di Bosa ha aperto il nuovo bando per l’assegnazione di edilizia residenziale pubblica. Con il nuovo bando saranno aggiornate la graduatoria generale e la sub-graduatoria esistenti, in osservanza delle norme regionali che disciplinano l’assegnazione e la gestione degli alloggi Erp. I cittadini che posseggono i requisiti richiesti dal bando possono presentare la loro richiesta di assegnazione dell’alloggio entro il 29 novembre 2024, compilando i moduli che possono essere ritirati negli uffici del Comune di Bosa o scaricati dal sito internet istituzionale del Comune. «Aggiornare le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi Erp era una delle priorità di questa amministrazione, dato che il precedente bando era stato pubblicato sei anni fa» commenta il sindaco di Bosa, Alfonso Marras. «In questo modo, oltre ad adempiere alla normativa regionale relativa a questo ambito, si offre la possibilità ai cittadini che ne hanno diritto di poter essere inseriti nelle graduatorie e avere così accesso agli alloggi che si renderanno disponibili».