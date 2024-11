Cor 8:40 Giù l´ex hotel Eleonora, nasce il Meridian Ruspe al lavoro, nasceranno residenze di lusso. Un nuovo tassello che porterà alla riqualificazione di una delle zone più belle e panoramiche di Alghero ma altrettanto degradate e dimenticate



ALGHERO - Ruspe al lavoro da qualche giorno per abbattere l’ex hotel Eleonora, lo storico edificio sul mare che domina il colle del Balaguer, nella zona di Calabona ad Alghero. Erano gli anni 60 quando nacque la struttura alberghiera, poi divenuta sede per numerosi anni del convitto dell’Istituto alberghiero algherese.



Da diverso tempo chiuso e abbandonato, l'edificio sarà raso al suolo ed al suo posto nasceranno appartamenti di lusso. Si tratta del nuovo progetto recentemente pubblicizzato dalla MP Finance, The Meridian: Piscina panoramica sul tetto dell'edificio, case ampie, ambienti raffinati, spazi luminosi e una comunità pensata per le famiglie.



Il nuovo investimento s'inserisce in un più ampio contesto che ha già visto realizzarsi interventi riqualificanti per una delle zone più belle e panoramiche di Alghero, ma altrettanto degradate e dimenticate dall'amministrazione pubblica. Basta infatti vedere le condizioni di incuria in cui ancora oggi si ritrova la storica piazza o quelle della strada.