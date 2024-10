Cor 17:54 Sassari, housing sociale in centro: domande C’è tempo fino al 2 novembre per presentare domanda di ammissione alla graduatoria per la concessione di sette alloggi di housing sociale nel centro storico di Sassari



SASSARI - C’è tempo fino al 2 novembre per presentare domanda di ammissione alla graduatoria per la concessione di sette alloggi di housing sociale nel centro storico di Sassari. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è intercettare la fascia di popolazione rappresentata da coloro che posseggono un reddito troppo basso per accedere al mercato libero ma, nel contempo, superiore a quello previsto per beneficiare dell’edilizia popolare (la cosiddetta “fascia grigia”).



Sono cittadini che, pur disponendo di un reddito medio, hanno difficoltà ad affittare o acquistare un appartamento a libero mercato e nel contempo sono esclusi dall’edilizia popolare. Fra questi molti giovani che desiderano una famiglia, la genitorialità, una rete di rapporti propri di una comunità inclusiva, che offra supporto morale e materiale. Si tratta di sette appartamenti, completamente ristrutturati, tra i 55 e i 67 metri quadrati l’uno.



Le planimetrie, i requisiti per essere poter partecipare e il bando integrale sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente. Le domande di ammissione potranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale multi-piattaforma dei servizi online del sito web del Comune di Sassari.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio “Welfare Abitativo e Housing Sociale” 079/279756- 079/279534.