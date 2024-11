Cor 8:15 Aparthotel a 4 Stelle, apertura nel 2027 Giù l´ex hotel Eleonora, nasce il Meridian Giù l´ex Eleonora, al suo posto un elegante albergo residenziale a 4 stelle: The Meridian. Nel rendering come sarà realizzato il nuovo immobile sul colle della Balaguer ad Alghero



Secondo le previsioni dei titolari, la nuova struttura turistico-residenziale sarà operativa nel 2027. In questi giorni proseguono i lavori di demolizione del vecchio edificio, realizzato negli anni 60 come struttura alberghiera, poi divenuta sede per numerosi anni del convitto dell’Istituto alberghiero algherese ma da diverso tempo chiusa e abbandonata [ ALGHERO - "The Meridian", questo il nome corretto del nuovo albergo residenziale che prenderà il posto dell'ex hotel Eleonora: Piscina panoramica sul tetto dell'edificio, case ampie, ambienti raffinati, spazi luminosi e una comunità pensata per le famiglie. L'avrà 4 stelle e gli ambienti saranno realizzati all'insegna dell'eleganza e nel segno del lusso.Il nuovo investimento firmatos'inserisce in un più ampio contesto che ha già visto realizzarsi interventi riqualificanti per una delle zone più belle e panoramiche di Alghero, quella del Colle del Balaguer e di Calabona. Zona storicamente dimenticata dalle attenzioni della pubblica amministrazione, che fino ad oggi non ha saputo valorizzare un contesto unico.Secondo le previsioni dei titolari, la nuova struttura turistico-residenziale sarà operativa nel 2027. In questi giorni proseguono i lavori di demolizione del vecchio edificio, realizzato negli anni 60 come struttura alberghiera, poi divenuta sede per numerosi anni del convitto dell’Istituto alberghiero algherese ma da diverso tempo chiusa e abbandonata [ LEGGI ].