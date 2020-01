Condividi | Red 16:29 Domani mattina, nella chiesa di San Pietro in Silki, si terrà la messa per celebrare la festa della Polizia locale ed il suo Santo Patrono, San Sebastiano. La funzione sarà celebrata dall´arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba Sassari: Messa per la Polizia locale



SASSARI – Domani, lunedì 20 gennaio, alle 11, nella chiesa di San Pietro in Silki, si terrà la messa per celebrare la festa della Polizia locale ed il suo Santo Patrono, San Sebastiano. La funzione sarà celebrata dall'arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba. Il coro di Usini curerà i canti durante la messa. Parteciperanno alla cerimonia religiosa le massime autorità provinciali, civili e militari. In chiusura. saranno consegnati gli encomi al personale che si è distinto per atti di merito.



