Cor 16:12 E´ l´accordo transativo deliberato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale per evitare il ricorso al Tar proposto da un cittadino, che avrebbe vinto facile contro il Comune di Alghero. Non è la prima volta che succede Alghero: atti negati dagli uffici

Il Comune paga 1300 euro



ALGHERO - Milletrecento euro a titolo di risarcimento, così da evitare l'iscrizione a ruolo del ricorso da parte di un cittadino che chiedeva lumi sulle procedure per l'arruolamento ai Barracelli di Alghero. L'oggetto è semplice: il comune, nonostante i precisi obblighi normativi, ha omesso di rispondere nei termini di legge all'istanza di ostensione dei documenti richiesti.



Così l'Avvocatura, al fine di favorire una definizione pregiudiziale della controversia evitando l'instaurazione del processo (e scocciature più serie di carattere amministrativo conseguenti all'omissione), propone al competente dirigente di riconoscere il "gruzzoletto", col tacito accordo alla sospensione di ogni pretesa. E' quanto deliberato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale di Alghero presieduta nell'occasione dal vicesindaco e assessore Giovanna Caria (assente il sindaco Conoci).



Il cittadino algherese aveva presentato una regolare richiesta di accesso agli atti in riferimento alla formazione della graduatoria pubblicata lo scorso mese di ottobre 2019, relativa alla selezione pubblica per l’arruolamento nel corpo dei Barracelli di Alghero. Trascorsi però nel totale silenzio i trenta giorni previsti per legge, lo scorso 30 novembre si era formalmente instaurato il diniego dei competenti uffici comunali.



