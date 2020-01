Condividi | Cor 12:00 I consiglieri comunali Roberto Ferrara e Graziano Porcu nell'autunno 2021 lasceranno il posto in aula ad Alghero ai primi dei non eletti in occasione delle elezioni dello scorso giugno: In pole position Maria Antonietta Alivesi e Giuseppe Meloni Staffetta nei 5 Stelle di Alghero



ALGHERO - Maria Antonietta Alivesi, Giuseppe Meloni e Giuseppina Di Maio, in doveroso ordine elettorale. Sono i primi dei non eletti nella lista del Movimento 5 Stelle di Alghero in occasione delle elezioni dello scorso giugno. Com'è noto, infatti, del gruppo ottennero l'elezione nel consiglio comunale Roberto Ferra (era candidato sindaco) e Graziano Porcu (il più votato).



I primi due però (se non dovessero obiettare ed a qual punto entrerebbe in gioco il terzo) avranno la possibilità di sedere nei banchi di via Columbano dall'autunno del 2021. E' il risultato della "staffetta" programmata nei mesi scorsi dal gruppo che ha partecipato alla formazione della lista Pentastellata delle ultime elezioni.



Così i due consiglieri, Ferrara e Porcu (nella foto): «Siamo al secondo mandato nel Consiglio comunale di Alghero, abbiamo avuto la possibilità di conoscere e vivere in prima persona il funzionamento della macchina amministrativa e delle logiche, a volte perverse, di come scaturiscono le decisioni che vengono da chi ci governa. Abbiamo avuto l'onore di rappresentare i nostri concittadini nella massima assise cittadina, è un'esperienza interessante che tutti dovrebbero fare per rendersi conto sia delle opportunità, sia delle difficoltà che incontra un amministratore pubblico».