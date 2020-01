Condividi | Red 23:47 Domani mattina, nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia, è in programma un incontro di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e sulla tipizzazione del midollo osseo organizzato dall’Avis di Sassari, dall´Associazione donatori di midollo osseo e dalla Sassari Torres femminile A Sassari, Insieme doniamo



SASSARI - Domani, martedì 21 gennaio, alle 10.30, nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari, è in programma “Insieme doniamo”, un incontro di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e sulla tipizzazione del midollo osseo organizzato dall’Avis di Sassari, dall'Associazione donatori di midollo osseo e dalla Sassari Torres femminile. Durante la conferenza, i referenti illustreranno l’importanza della donazione nell'Isola.



Infatti, in Sardegna è presente un’altissima percentuale di talassemici rispetto alle altre regioni italiane e, di conseguenza, un fabbisogno maggiore di donatori, oltre al fatto che il sangue ed i suoi derivati possono venire utilizzati per tante altre patologie o interventi chirurgici. Si tratterà e si farà chiarezza sulla tipizzazione per la donazione del midollo osseo, di importanza vitale per i malati di leucemia, considerando che le compatibilità tra donatore e chi riceve sono molto basse, più donatori si iscrivono al registro e più si incrementa la probabilità di trovare un donatore e di salvare una vita umana. La tipizzazione prevede un prelievo di pochi centimetri cubi di sangue, poco invasiva come invece si tende a credere.



L'iniziativa è organizzata dall'Avis comunale, dall'Admo, e sostenuta dalla collaborazione della Torres femminile, società sempre molto attiva nel sociale, che sarà presente con lo staff e la rosa. Inoltre, l'evento punta ad invitare la popolazione sassarese a partecipare alla Giornata di Donazione di venerdì 24 gennaio, dalle 8 alle 12, nella sede in Via Cesare Pavese 1. La raccolta di sangue continua quotidianamente nella stessa sede, dal lunedì al sabato, sempre dalle 8 alle 12, con parcheggio interno riservato ai donatori. Per ulteriori informazioni, è possibile telefonare al numero 079/252577 o inviare una e-mail all'indirizzo web aviscomsassari@tiscali.it.