WebProject Sottorete implacabile

ALGHERO - I ragazzi della WebProject Sottorete rientrano dalla trasferta nuorese con altri 3punti, confermandosi primi in classifica. La compagine algherese vince ancora, sbancando per 1-3 il campo della Pvn Nuoro ed allunga nella classifica del campionato regionale di serie D di pallavolo maschile, approfittando del punto perso dalla vicecapolista Smeralda Ossi contro la Time out, vincente solo al tie-break. Nonostante abbiano concesso un set agli avversari, terzi, sono riusciti nell'intento di giocare da squadra per divertirsi.



Il primo set è combattuto e si conclude 22-25 per gli ospiti. Il secondo parziale è caratterizzato da un calo di concentrazione e da scelte di gioco singole non proprio adeguate, che portano i locali a pareggiare i conti con lo stesso risultato. Coach Guido decide allora di apportare qualche modifica alla formazione e, grazie ad un buon gioco in ricezione del centrale Pierluca Tanda, seguito da un'importante serie di attacchi punto dello schiacciatore a banda Gabriele Sghirru, il terzo e quarto set (22-25 e 12-25), valgono la vittoria, che vale il +4 sull'Ossi. Ogni partita fa storia a se: bisogna quindi pensare ad un obiettivo alla volta. Il prossimo è vincere in casa, contro la Silvio Pellico Sassari.



L'opposto Gianluca Mascia commenta: «Difficile trasferta. Di fatto, il sestetto nuorese ci ha messo in difficoltà e, soprattutto nel secondo set, è riuscito ad approfittare dell'infortunio del nostro opposto titolare, riuscendo ad aggiudicarsi il set. Al di là di quest'episodio, il punteggio rispecchia quello che è stato un incontro tirato, in cui una maggiore concentrazione e qualche variante tattica, voluta dal coach nel corso della partita, ci ha permesso di conquistare il terzo e il quarto senza eccessivi affanni». «La partita è stata a tratti molto impegnativa - commenta l'alzatore Enrico Granese - la causa va ricercata in un squadra avversaria determinata, anche se rimaneggiata, e nei soliti cali di testa, che ci fanno commettere un sacco di errore in tutti i fondamentali. Fortunatamente, grazie all'impegno del collettivo, riusciamo sempre ad uscire dalle situazioni più critiche».