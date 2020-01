Red 17:46 Si conclude l’iniziativa nata grazie ad un progetto di cooperazione culturale tra l’Acadèmia del cinema català, la Generalitat de Catalunya, la Società Umanitaria di Alghero e la Plataforma per la llengua, e patrocinata dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero Ultimo appuntamento de El Cicle Gaudí a l’Alguer



ALGHERO - Si conclude “El Cicle Gaudí a l’Alguer”, l’iniziativa nata grazie ad un progetto di cooperazione culturale tra l’Acadèmia del cinema català, la Generalitat de Catalunya, la Società Umanitaria di Alghero e la Plataforma per la llengua, e patrocinata dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero. Iniziativa che ha permesso alla città di inserirsi nel circuito del Cicle Gaudí, che coinvolge più di cinquanta sale cinematografiche, presenti nei Comuni in cui si parla la lingua catalana, e che propone una selezione dei film nominati e vincitori dell’omonimo Premio, il più prestigioso riconoscimento cinematografico catalano, assegnato dalla stessa Acadèmia ai migliori film, autori e tecnici del settore.



Mercoledì 5 febbraio, alle 19, al Cinema Miramare, il quarto ed ultimo film in programma: “La vida sense la Sara Amat”, opera prima della regista Laura Jou, nominato ai Premis Gaudí e premiato al Bcn film fest 2019 con l'Accec critics award ed il premio del pubblico per il miglior film catalano. Adattamento cinematografico dell’omonimo racconto dello scrittore catalano Pep Puig, il film racconta la scomparsa della 13enne Sara Amat, nel mezzo di una notte d'estate. Nessuno sa che, in realtà, la ragazza è fuggita da casa sua per rifugiarsi nella stanza del coetaneo Pep, che da quel momento condurrà una doppia vita come complice e protettore, continuando a partecipare alla ricerca della ragazza di cui è perdutamente innamorato. Saranno ospiti della serata i due giovanissimi protagonisti del film, Biel Rossell e Maria Morera, e la regista Laura Jou che, dopo un’intensa carriera come acting coach per bambini e giovani attori, è approdata alla regia prima con il premiatissimo corto “No me quites” e, in seguito, con il lungometraggio “La vida sense la Sara Amat”, esordio unanimemente acclamato da pubblico e critica.



