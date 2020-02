A.B. 8:28 Prosegue la cavalcata vincente della compagine algherese nel campionato regionale di serie D di pallavolo maschile. Sconfitta 3-1 la squadra sassarese e primo posto confermato a tre giornata dal termine della regular season WebProject Sottorete batte la Silvio Pellico



ALGHERO – Prosegue la cavalcata vincente della WebProject Sottorete nel campionato regionale di serie D di pallavolo maschile. Sconfitta 3-1 la Silvio Pellico e primo posto confermato a tre giornate dal termine della regular season.



I padroni di casa hanno conquistato il primo parziale con un agevole 25-15. Nel secondo set, calo algherese, una costante in queste ultime partite, che consente agli ospiti di pareggiare i conti grazie al 22-25. Nel terzo set si decide la sfida ed i ragazzi algheresi lo strappano per 27-25. Spenti gli ardori ospiti, il quarto set è più semplice e i locali lo conquistano con il decisivo 25-19. Di fatto, una vittoria da tre punti per la WebProject, ma caratterizzata da troppi errori commessi, che raramente si erano visti in tutta la prima fase del campionato.



L´obiettivo è ora ricominciare a giocare bene, a partire da questa sera (domenica), alle 18, sul campo dell'Orosei. Questo, anche per prepararsi mentalmente e fisicamente al meglio alla partita contro la seconda in classifica, in programma sabato 8 febbraio, «dove sarà decisivo scendere in campo con tutte le qualità tecniche e di squadra che i ragazzi possiedono», dichiarano dalla panchina algherese.